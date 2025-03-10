Мужчина попал под электричку в Москве и остался жив

На станции Москва-Курская четвертого Московского центрального диаметра мужчина попал под электричку, но остался жив. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

По предварительной информации, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. На видео, которое попало в Сеть, видно, что он сидел на скамье на перроне, а когда поезд отправился, вдруг встал и пошел к нему.

Мужчина нетвердой походкой приблизился вплотную к составу и оступился на краю платформы. Его наполовину затянуло под вагоны.

Локомотивная бригада обнаружила пострадавшего позади ушедшего поезда. Сейчас мужчина находится в реанимации с тяжелыми травмами.

Несколько дней назад пассажирский поезд насмерть сбил мужчину в городе Бронницы в Подмосковье. Водитель состава применил экстренное торможение, пытаясь избежать столкновения, но это не помогло.