Мужчина получил травмы, катаясь на гидроцикле по каналу имени Москвы

Мужчина, катавшийся на гидроцикле по каналу имени Москвы, получил травмы из-за металлического троса, натянутого поперек русла. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.
Следователи проводят на месте происшествия доследственную проверку по статье о нарушении правил эксплуатации водного транспорта.
Ранее на том же канале имени Москвы пятилетний мальчик выпал за борт катера из-за резкого маневра. На нем не было спасательного жилета. Течение быстро подхватило ребенка и унесло его, через несколько часов спасатели нашли его погибшим. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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