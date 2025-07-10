Мужчина получил травмы, катаясь на гидроцикле по каналу имени Москвы

Мужчина, катавшийся на гидроцикле по каналу имени Москвы, получил травмы из-за металлического троса, натянутого поперек русла. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Следователи проводят на месте происшествия доследственную проверку по статье о нарушении правил эксплуатации водного транспорта.

Ранее на том же канале имени Москвы пятилетний мальчик выпал за борт катера из-за резкого маневра. На нем не было спасательного жилета. Течение быстро подхватило ребенка и унесло его, через несколько часов спасатели нашли его погибшим. Следственный комитет возбудил уголовное дело.