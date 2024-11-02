Мужчина получил рваные раны и переломы ног в страшном ДТП в Москве

Источник 360.ru: 2 человека пострадали в ДТП в Москве, наехав на препятствие

Два человека пострадали в ДТП в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, авария случилась в Северном административном округе на Дубининской улице. Машина Honda Accord наехала на препятствие. Внутри авто зажало двух человек, на место ЧП выехали спасатели и приступили к их вызволению.

Один из пострадавших — мужчина, у него рваная рана на левой ноге, перелом бедра, множественные ушибы мягких тканей и ног, а также тупая травма живота. Его положили в больницу. Второго раненого тоже госпитализировали.

Также в распоряжении 360.ru оказались кадры с места событий. На них видно поврежденный автомобиль. У него помят корпус, разбиты стекла, оторвался капот и смялись сиденья.

Фото: Телеканал «360»

Ранее в Тюмени пьяный водитель устроил массовую аварию. Он не выдержал дистанцию и врезался в муниципальный автобус, из-за чего машины задели «Газель».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте