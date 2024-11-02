Мужчина получил рваные раны и переломы ног в страшном ДТП в Москве

Два человека пострадали в ДТП в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, авария случилась в Северном административном округе на Дубининской улице. Машина Honda Accord наехала на препятствие. Внутри авто зажало двух человек, на место ЧП выехали спасатели и приступили к их вызволению.

Один из пострадавших — мужчина, у него рваная рана на левой ноге, перелом бедра, множественные ушибы мягких тканей и ног, а также тупая травма живота. Его положили в больницу. Второго раненого тоже госпитализировали.