Мужчина получил рваные раны и переломы ног в страшном ДТП в Москве

Два человека пострадали в ДТП в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, авария случилась в Северном административном округе на Дубининской улице. Машина Honda Accord наехала на препятствие. Внутри авто зажало двух человек, на место ЧП выехали спасатели и приступили к их вызволению.
Один из пострадавших — мужчина, у него рваная рана на левой ноге, перелом бедра, множественные ушибы мягких тканей и ног, а также тупая травма живота. Его положили в больницу. Второго раненого тоже госпитализировали.
Также в распоряжении 360.ru оказались кадры с места событий. На них видно поврежденный автомобиль. У него помят корпус, разбиты стекла, оторвался капот и смялись сиденья.
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