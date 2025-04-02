Мужчина погиб в ДТП с квадроциклом в Ленинградской области

Полиция проводит проверку после смертельной аварии с квадроциклом, которая произошла в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Около восьми часов утра в среду, 2 апреля, водитель квадроцикла Yamaha Grizzly двигался в сторону деревни Морозово. На третьем километре автомобильной дороги Гагарино — Бор он наехал на дорожную просадку, из-за чего транспортное средство опрокинулось.

Водитель погиб на месте ДТП.

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