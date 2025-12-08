Мужчина погиб, провалившись в техническое помещение на юге Москвы

Мужчина погиб, провалившись в техническое помещение глубиной около двух метров на территории мясоперерабатывающего завода «Коломенское» в Москве. Трагедия произошла около 11:52 недалеко от колбасного цеха, сообщил источник 360.ru.

На место происшествия выезжали спасатели и бригада скорой медицинской помощи. К моменту их прибытия пострадавший уже не подавал признаков жизни. Медики констатировали смерть мужчины.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В другом районе столицы — Солнцево — на Западной станции водоподготовки госпитализировали двух человек после отравления лакокрасочными материалами. Это произошло в подвальном помещении на Родниковой улице.