Два человека отравились на станции водоподготовки на западе Москвы

На Западной станции водоподготовки в Солнцево госпитализировали двух человек после отравления лакокрасочными материалами. Это произошло в подвальном помещении на Родниковой улице, сообщил источник 360.ru.

Сначала сообщалось о 40-летнем мужчине, который надышался неизвестным газом. Позже выяснилось, что пострадавших двое. Их эвакуировали из подвала еще до прибытия спасателей и бригады скорой помощи.

Обоих осмотрела бригада «103» и доставила в медицинское учреждение. Причины и обстоятельства отравления уточняются.

Ранее люди отравились неизвестным газом в жилом доме на юго-востоке Москвы, как минимум одному из них потребовалась госпитализация. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.