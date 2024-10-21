Мужчина погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты

В селе Железнодорожный, расположенном в Белорецком районе, произошел пожар в частном доме, олин человек погиб. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на МЧС России по Башкирии.
Ночью 21 октября в доме, где находились трое человек, начался пожар. Спасатели быстро прибыли на место и смогли справиться с огнем, охватившим площадь в 62 квадратных метра. Двум жильцам удалось выбежать на улицу, но третий, 47-летний мужчина, не смог спастись, его нашли мертвым во время тушения.
Предварительной причиной пожара названа неосторожность при курении.
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