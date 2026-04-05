В Подольске пожарные спасли семь человек

В Подольске при пожаре в многоэтажке спасли семь человек, сообщили в официальном телеграм-канале Главного управления МЧС России по Московской области. Возгорание произошло в квартире на 12-м этаже дома на улице Пионерская.

Когда пожарные прибыли на место, из окон уже валил густой черный дым, и была угроза распространения огня на верхние этажи.

Часть жильцов — 30 человек, в том числе семеро детей — успели эвакуироваться самостоятельно. Еще семерых вывели спасатели в ходе работы внутри задымленного подъезда.

Во время пожара пострадал мужчина — он получил ожоги и надышался дымом. Его госпитализировали.

Пожар удалось оперативно ликвидировать. На месте работали 20 сотрудников и пять единиц техники. Причины возгорания устанавливают.

Ранее в Екатеринбурге из частного пансионата на улице Кутузова эвакуировали около 50 маломобильных пациентов из-за пожара поблизости.