ВСУ несколько раз обстреляли Курскую область | 360°

Происшествия 24 апреля 2024, 20:35 ВСУ несколько раз обстреляли Курскую область Старовойт: ВСУ несколько раз за день обстреляли Курскую область РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины несколько раз за 24 апреля обстреливали и атаковали при помощи беспилотников населенные пункты Курской области. Об этом написал глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня населенные пункты Курской области снова неоднократно подвергались обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины», — сообщил Старовойт.

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По словам губернатора, под обстрел попали село Обуховка Кореневского района, хутор Олешня Суджанского района и деревня Елизаветовка Глушковского района. В результате атаки частично нарушено энергоснабжение в хуторе Отруба, поселке Теткино и селе Попово-Лежачи. Никто из жителей не пострадал.

В субботу, 20 апреля, ВСУ пять раз обстреляли Теткино под Курском кассетными боеприпасами. Жители населенного пункта не пострадали, отмечал Старовойт.