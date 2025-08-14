Мужчина погиб под колесами поезда в Тюменской области

Следователи из Тюменской области разбираются в обстоятельствах гибели 22-летнего мужчины, который в понедельник, 11 августа, попал под грузовой поезд на перегоне «Безруково-Ишим». Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
По предварительным данным следствия, местный житель нарушил правила нахождения на железнодорожных путях, в результате чего попал пол колеса поезда. От тяжелых травм пострадавший скончался на месте происшествия.
Сейчас правоохранители проводят проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. После завершения экспертиз действиям ответственных лиц дадут правовую оценку.
