Мужчина погиб под колесами микроавтобуса в Подмосковье

В Московской области микроавтобус насмерть сбил пешехода. Об этом сообщила пресс-служба Подмосковной полиции.

Происшествие случилось в 22:10 на 27 километре трассы М-5 «Урал».

«По предварительной информации, водитель 1986 года рождения, управляя микроавтобусом марки „Газель“ без пассажиров, совершил наезд на мужчину 1985 года рождения, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода», — заявили в ведомстве.

В результате происшествия мужчина погиб. Сотрудники Госавтоинспекции начали выяснять обстоятельства произошедшего.

