Мужчина поехал с братьями в Таиланд и погиб у них на глазах

Турист из Бахрейна поехал с двумя братьями отдыхать в Таиланд. Позже мужчину унесло волнами на глазах у родственников, сообщил портал Khaosod.

Несчастный случай произошел в пятницу, 19 сентября, на пляже Карон популярного курорта Пхукет. Братья проигнорировали предупреждения об опасности купания в указанном месте и зашли в воду. Однако выбраться из Андаманского моря смогли не все.

Спасатели вытащили на берег двух иностранцев, третьего не нашли. Через три дня поисковая группа обнаружила тело мужчины, которое прибило к берегу.

Судебно-медицинские эксперты провели осмотр места происшествия. Тайские власти сотрудничают с посольством Бахрейна, чтобы уведомить семью жертвы и помочь с транспортировкой тела.

В июне на пляже Карон утонул 48-летний турист из России. Мужчина пошел на море с сыном. В итоге мальчик вернулся один.