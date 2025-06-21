Турист из России утонул в Таиланде на глазах у семьи

На Пхукете утонул 48-летний турист из России. Он зашел в воду, несмотря на высокие волны, сообщил Bangkok Post .

Семья из России приехала на Пхукет отдохнуть на пляже Карон. Женщина осталась на берегу, а мужчина с сыном пошли на море. Мальчик вернулся один, его отец исчез.

Спасатели нашли мужчину примерно в 100 метрах от берега, попытались реанимировать и увезли в больницу. Врачам тоже не удалось привести его в чувства, они констатировали смерть.

В день ЧП спасатели выставили на пляже Карон запрещающие купаться красные флажки, сообщил телеканал Thai PBS. Высота волн достигала двух метров.

В июне в Таиланде умерла бодибилдерша из России Юлия Родина, сообщил RT. Она попала в отбойное течение на Пхукете и захлебнулась.