Мужчина откусил ухо студенту в Челябинске

В Челябинске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении на студента в пивном магазине. Во время драки из-за татуировки он откусил парню часть уха, сообщило издание Ura.ru со ссылкой УМВД по городу.

«Сотрудники полиции установили и опросили мужчину, который нанес травмы пострадавшему. Вину свою признает, в содеянном раскаивается», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка по факту нападения на молодого человека продолжается. Полицейские устанавливают степень причиненного вреда здоровью потерпевшему студенту, после чего примут окончательное процессуальное решение.

Драка между покупателями произошла в ночь на 11 сентября у пивного магазина на улице Бейвеля. По словам брата пострадавшего, нападавшему не понравилась татуировка на лице в виде разбитого сердца у знакомого его брата. Мужчина начал оскорблять парня, а потом избивать. Его брат хотел помочь, но на улице нападавший «включил Майка Тайсона», схватил его и откусил часть уха. Потом еще преследовал, угрожая откусить и второе, сообщило издание 74.ru.

Этой весной в Чите разгорелся конфликт между девушками в ночном клубе, причем одна из них откусила часть губы другой, сообщали «Известия».

Ранее в Москве соседка во время ссоры откусила кусок пальца девушке.