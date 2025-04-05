Мужчина открыл стрельбу по полицейским при задержании в Москве

В Москве при задержании мужчина открыл стрельбу по полицейским из травматического пистолета. Правоохранители были вынуждены открыть ответный огонь, нападавший получил ранение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В полицию поступило сообщение от мужчины о том, что на Ореховом бульваре неизвестный угрожает оружием его знакомому. Сотрудники ГИБДД обнаружили транспортное средство, в котором, предположительно, находился нарушитель, и заблокировали его на улице Кустанайской.

«Предварительно, в процессе задержания нарушителя последний открыл огонь в сторону стражей порядка, предположительно, из травматического пистолета. Вследствие этого, согласно закону „О полиции“, сотрудники применили табельное оружие. Нападавший получил огнестрельное ранение и был задержан полицейскими», — сказал собеседник агентства.

Врачи, прибывшие на место, оказали помощь задержанному. Сейчас он находится в больнице. Сотрудники ГИБДД не получили травм. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Было изъято оружие, которое отправят на экспертизу.

Ранее москвич устроил стрельбу около детского сада в Коммунарке. Генеральный директор дошкольного учреждения Виктория Савченко рассказала, что причиной стрельбы стал конфликт между родителями одного из воспитанников, которые находятся в стадии развода. Стрелка отправили под домашний арест на один месяц и 29 дней.