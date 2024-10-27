Мужчина остался без ног на фиолетовой ветке московского метро

В Москве приостановилось движение поездов на станции метро «Беговая» из-за человека на путях. Мужчина остался без ног и погиб, сообщил источник 360.ru.

Вызов в экстренные службы поступил около 21 часа. Мужчина упал на пути и лишился обеих ног. Спасти его не удалось. Источник 360.ru сообщил, что к месту происшествия прибыли полиция и спасатели. Они освободили проезд.

Движение на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии временно приостановили, сообщил дептранс Москвы. Составы не курсировали на отрезке от «Октябрьского Поля» до «Баррикадной». К 21:16 метрополитен снял ограничения, поезда стали возвращаться к прежнему графику.

В этот же день еще один человек погиб на зеленой ветке. На пути упала женщина. Движение остановилось на участке от станции «Орехово» до «Красногвардейской» на Замоскворецкой линии. 360.ru показал обстановку в подземке.