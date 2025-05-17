Мужчина одним ударом нокаутировал молодого человека у бара в Москве

В баре на Кузнецком Мосту в центре Москвы произошла потасовка. На улице, у входа в заведение, один из посетителей ударил другого по голове кулаком. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

От удара молодой человек рухнул на землю. Как уточнили в ведомстве, 21-летнего пострадавшего доставили в больницу.

Прокуратура следит за привлечением его к ответственности по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее мужчина умер от двух ударов в голову во время драки у бара в Москве. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь. Нападавший скрылся, но подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска.