Мужчина одним ударом нокаутировал молодого человека у бара в Москве

В баре на Кузнецком Мосту в центре Москвы произошла потасовка. На улице, у входа в заведение, один из посетителей ударил другого по голове кулаком. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.
От удара молодой человек рухнул на землю. Как уточнили в ведомстве, 21-летнего пострадавшего доставили в больницу.
«С учетом позиции Мещанской межрайонной прокуратуры суд заключил фигуранта под стражу», — сообщили в пресс-службе.
Прокуратура следит за привлечением его к ответственности по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Ранее мужчина умер от двух ударов в голову во время драки у бара в Москве. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь. Нападавший скрылся, но подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска.
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