Мужчина умер от двух ударов в голову во время драки у бара в Москве

Полицейские задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в избиении своего оппонента до смерти у бара на юге столицы. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска отдела МВД по Даниловскому району. По данным полиции, мужчина ударил другого возле бара на улице Архитектора Щусева.

«На почве внезапно возникшей личной неприязни нанес 51-летнему гражданину два удара в область головы, от которых последний упал и на месте скончался», — уточнили в ведомстве.

Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь. Тем временем нападавший скрылся с места происшествия. Задержанного мужчину и материалы, собранные полицейскими, передадут следователям. Нападавшим оказался 29-летний житель Северной Осетии.

В начале апреля в одной их московских квартир 25-летний мужчина получил ножевое ранение в бок, его госпитализировали.