Красная змея в салоне машины каршеринга напугала москвича

Клиенты каршеринга обнаружили в салоне автомобиля змею. ЧП произошло на улице Молодогвардейской на западе Москвы, об этом сообщил источник 360.ru.

Сначала красную змею длиной около метра заметили на приборной панели, водитель не знал как поступить с незваным пассажиром и вызвал спасателей. Приехавшие экстренные службы не смогли найти змею и уехали.

Однако змея выползла в салон автомобиля и спасателям пришлось возвращаться, чтобы изловить пресмыкающееся. Источник сообщил, что красную змею благополучно поймали.

По информации Telegram-канала «Москва онлайн», в поддержке каршеринга сказали, что змею потеряли месяц назад. Машину тогда обыскали, но беглянку не нашли.