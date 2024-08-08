Мужчина напал с ножом на посетителя магазина на юго-востоке Москвы

Росгвардейцы задержали подозреваемого в нападении с ножом на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на посетителя магазина. О происшествии рассказала пресс-служба ведомства.

Экипаж Росгвардии получил сигнал «тревога» от магазина на Шарикоподшипниковской улице. По словам одного из сотрудников, между двумя мужчинами начался конфликт. Нападавший ударил оппонента ножом в левое плечо.

Росгвардейцы задержали 19-летнего подозреваемого на месте преступления. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавшего увезли в одну из больниц.

Ранее жительница Пензы ранила ножом возлюбленного из-за ревности. Она разозлилась на возлюбленного, когда увидела его спящим на диване с гостьей.

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