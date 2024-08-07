Жительница Пензы ранила ножом возлюбленного на фоне ревности

В Пензе правоохранители завели уголовное дело на местную жительницу, которая ранила ножом 36-летнего возлюбленного. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Во время допроса пензячка рассказала, что разозлилась на возлюбленного, когда увидела его спящим на диване с гостьей. Вместе они распивали спиртные напитки. В гневе подозреваемая схватила нож и ранила своего сожителя.

Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы.