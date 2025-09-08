Мужчина на юго-западе Москвы выбросил женщину из окна во время конфликта

В Москве на улице Академика Бакулева мужчина выбросил женщину из окна. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, причиной такого поступка послужил конфликт. Женщина выжила, ее отвезли в больницу.

Похожий случай произошел в прошлом году. Мужчина в Лефортове сбросил с 16-го этажа ЖК женщину с грудным ребенком. Тела жертв нашли под окнами. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Сам бросивший забаррикадировался в квартире. Позже выяснилось, что у него психическое расстройство. На момент преступления он не понимал, что делает, и не осознавал опасность своих действий. Мужчину отправили в психбольницу.