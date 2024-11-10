Мужчина лишился ног, попав под электричку на МЦД

На востоке Москвы мужчина попал под электричку на станции «Выхино» МЦД-3. Об этом сообщил источник 360.ru.
Информацию о ЧП оперативные службы получили около 16:30 в воскресенье, 10 ноября. По предварительным данным, на платформе в сторону области мужчина оказался под колесами электропоезда.
«Травматическая ампутация обеих ног выше колена», — описал полученные им травмы источник.
Пострадавшего передали медикам.
В Сергиевом Посаде студентку колледжа сбила прибывающая к станции электричка. Девушка возвращалась с учебы в наушниках и звуков приближающегося поезда не слышала. Ей удалось уцелеть чудом.
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