Мужчина лишился ног, попав под электричку на МЦД

На востоке Москвы мужчина попал под электричку на станции «Выхино» МЦД-3. Об этом сообщил источник 360.ru.

Информацию о ЧП оперативные службы получили около 16:30 в воскресенье, 10 ноября. По предварительным данным, на платформе в сторону области мужчина оказался под колесами электропоезда.

«Травматическая ампутация обеих ног выше колена», — описал полученные им травмы источник.

Пострадавшего передали медикам.

В Сергиевом Посаде студентку колледжа сбила прибывающая к станции электричка. Девушка возвращалась с учебы в наушниках и звуков приближающегося поезда не слышала. Ей удалось уцелеть чудом.