Мужчина кинулся под машину и спрыгнул в Москва-реку

Мужчина бросился под автомобиль Jaguar и спрыгнул в реку в центре Москвы

На Большом Краснохолмском мосту в центре Москвы мужчина бросился под проезжавший мимо Jaguar, а после спрыгнул в реку. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его информации, прохожий попал под автомобиль на улице Народная. После удара он встал и побежал к набережной, затем спрыгнул в воду, переплыл реку и направился в сторону Павелецкого вокзала. На берег мужчина выбрался уже голый.

Со слов водителя, при аварии никто не пострадал. Предположительно, мужчина находился в состоянии измененного сознания.

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