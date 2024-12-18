Мужчина и женщина умерли при пожаре в коридоре квартиры в Петербурге

МЧС: два человека погибли при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге произошел пожар в двухкомнатной квартире во Фрунзенском районе. Спасатели потушили огонь и обнаружили двух погибших, сообщила пресс-служба МЧС.

Экстренные службы в 22:30 получили вызов в квартиру по улице Бухарестской, 66, корпус 1. В коридоре двухкомнатной квартиры произошло возгорание площадью три квадратных метра. В тушении участвовал 21 спасатель с пятью единицами техники.

В 22:57 сотрудники МЧС ликвидировали огонь. Несмотря на небольшую площадь возгорания, находившиеся в квартире мужчина и женщина погибли.

В Москве 16 декабря загорелась деревянная постройка на территории конюшни в Метрогородке. Источник 360.ru сообщил, что животные не пострадали, так как здание пустовало. Причину пожара установят дознаватели.