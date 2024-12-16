Конюшня загорелась на востоке Москвы

Пожар на территории конюшни произошел на востоке Москвы утром в понедельник, 16 декабря. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.
ЧП произошло в Метрогородке, в районе дома 18А по Открытому шоссе. Прибывшие на место спасатели обнаружили горение деревянного строения на площади около 100 квадратных метров.
Животных внутри не было, информация о пострадавших не поступала. Причины ЧП выясняются.
Днем ранее грузовик с газовыми баллонами вспыхнул в Зеленограде.
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