Мужчина и женщина погибли под электричкой в Орехове-Зуеве

В Подмосковье мужчина и женщина переходили железнодорожные пути в неположенном месте, из-за чего попали под колеса электропоезда. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Утром 10 марта экстренные службы вызвали на 90-й километр железнодорожной станции Орехово-Зуево Горьковского направления МЖД. Пара переходила пути в неположенном месте и угодила под электричку сообщением Москва — Крутое. Оба скончались на месте.

Восточный следственный отдел на транспорте инициировал доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Следователь осмотрел место происшествия.

Ранее в Пермском крае на перегоне Ферма — Бахаревка сошел с рельсов поезд с 10 вагонами. Авария произошла из-за столкновения с другим составом.