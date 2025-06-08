Мужчина и ребенок погибли при столкновении с лосем в Башкирии

В Краснокамском районе Башкирии в аварии погибли водитель Skoda Octavia и его несовершеннолетний пассажир. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов в Telegram-канале.
ДТП произошло вечером 7 июня на 11-м километре трассы Нефтекамск — Янаул. По предварительной информации, иномарка столкнулась с лосем, из-за чего съехала в кювет и влетела в дерево.
Мужчина и ребенок скончались до приезда скорой помощи. Дикое животное также не выжило. Сотрудники правоохранительных органов уточняют обстоятельства случившегося.
Ранее стало известно, что четыре человека погибли и еще двое пострадали в аварии в Чувашии. На высокой скорости водитель Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Opel Astra.
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