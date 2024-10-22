Женщина и ребенок погибли при пожаре в Тюменской области
В деревне Боровлянка при пожаре в частном доме погибли два человека. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Тюменской области.
Огонь распространился на площади всего одноэтажного здания, веранды и пристройки. При тушении спасатели онаружили тела женщины и ребенка.
По факту случившегося организована проверка, устанавливаются причины смерти погибших.
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