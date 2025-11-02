Мужчина и двое детей погибли при пожаре в Ленобласти

Крупный пожар произошел в одном из домов поселка Гостилицы Ломоносовского района Ленобласти, жертвами ЧП стали три человека. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.

По ее данным, при пожаре погибли 40-летний мужчина и двое детей девяти и 13 лет. Спасатели нашли их тела после ликвидации возгорания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

По факту пожара проводит проверку прокуратура Ломоносовского района.

«На месте происшествия работают оперативные службы и следственные органы. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося», — отметило ведомство.

Ранее несколько крупных пожаров произошло в городах Юрга и Белово в Кемеровской области. Из-за сильного ветра повредились линии электропередачи, в результате вспыхнул огонь в полях.

Пламя охватило большую территорию и подошло вплотную к жилым домам. Спасателям удалось локализовать возгорание до того, как огонь перекинулся на здания.