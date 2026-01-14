Мужчина едва не сгорел в гараже на востоке Москвы

Источник 360.ru: в гараже на улице Молдагуловой в Москве загорелось авто

Днем 14 января в районе Вешняки на востоке Москвы загорелся гараж, помещение успел покинуть мужчина. Об этом 360.ru сообщил источник.

ЧП случилось в районе дома 19 по улице Молдагуловой. Очевидцы рассказали, что видели загоревшегося мужчину, который выбежал из гаража и упал в снег, сумев сбить огонь.

В гаражном боксе вспыхнули автомобиль, личные вещи и отделочные материалы на площади 50 квадратных метров. Возгорание ликвидировали в 12:55, информация о пострадавших не поступала, причина пожара выясняется.

Ранее столичные огнеборцы потушили пожар в производственном комплексе улице Буденного, причина ЧП заключалась в неисправном оборудовании.