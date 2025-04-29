Мужчина чудом удрал от белого медведя на архипелаге Шпицберген

На Шпицбергене белый медведь едва не загрыз мужчину. В последний момент тот запрыгнул на снегоход и спасся от хищника. Видео опубликовал Telegram-канал Baza .

«Так выглядит утренняя пробежка с медведем в российском поселке Пирамида на архипелаге Шпицберген», — написали авторы публикации.

Видео завирусилось в Сети пару дней назад. На нем видно, что медведь зашел в поселок и погнался за мужчиной, который хотел его отпугнуть.

Как сообщило издание hibiny.ru, медведя привлекла еда, которую туристы оставили на снегоходах. Гид Наталья Тимофеева, которая сопровождала группу, отметила, что путешественников предупреждали: так делать запрещено.

Ранее медведь напал на полицейского на Смоленщине. Мужчина чудом остался жив, он «бежал через речку, бежал через лес, добежал до границы со Смоленским районом». Там его обнаружили егеря.