Медведь растерзал полицейского на Смоленщине

Молодой житель Смоленской области оказался в реанимации после нападения бурого медведя в Шаховском округе Московской области. Источник 360.ru раскрыл подробности происшествия и рассказал, что пострадавшим оказался полицейский.

Предварительно, мужчина забрался глубоко в лес в поисках сброшенных оленьих рогов. Медведь напал на него днем 3 апреля в районе деревни Соколова, неподалеку от границы Московской и Смоленской областей. По словам источника редакции, мужчина чудом остался жив.

«Честно сказать, не знаю, каким образом оказался на делянке у деревни Соколова. Что он там делал, нам тоже неизвестно. Получилось так, что действительно на него напал медведь. Каким-то чудом мужчина унес оттуда ноги», — рассказала свидетельница.

По ее словам, пострадавший «бежал через речку, бежал через лес, добежал до границы со Смоленским районом». Там мужчину обнаружили егеря двух районов — Шаховского и Можайского — и вывели из леса.

«Сначала доставили в больницу, если не ошибаюсь, в Можайскую, оказали первую медпомощь, дальше транспортировали в Красногорск на вертолете», — уточнила собеседница.

У мужчины диагностированы серьезные повреждения верхней части тела.

«Голова, руки, плечи, грудь. В тяжелом состоянии. Как только передвигался в таком состоянии», — добавила женщина

Медведи в этих местах встречаются, но нападения случаются крайне редко.

«Медведи водятся, но так, чтобы они нападали на человека — это редкость. Большая редкость. Видят их да, часто шатунов. Иногда наблюдают их, но так, чтобы на людей нападали — нет, это крайне редко», — пояснила собеседница 360.ru.

Ранее разъяренный медведь напал на мужчину в Башкирии.