Мужчина убил соседку во время ссоры в Челябинской области

В Челябинской области правоохранители завели уголовное дело на жителя Кыштыма, который во время ссоры с соседкой задушил ее. Об этом написал сайт URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

Сообщается, что сперва женщина попыталась ударить соседа монтировкой, однако по неосторожности упала. В этот момент мужчина наклонился и задушил ее.

Подозреваемый в убийстве полностью признал свою вину. Мужчина сам позвонил в полицию, чтобы рассказать о совершенном преступлении.