Муж МотоТани на прощании рассказал об отношении семьи к опасному увлечению байкерши

Life.ru: муж МотоТани заявил, что семья не препятствовала ее увлечению байками

Фото: Телеканал «360»

На похоронах погибшей в Турции МотоТани (Татьяны Озолиной) муж заявил, что семья хоть и считала ее увлечение опасным, но не препятствовала ему. Видеокадры с церемонии прощания опубликовало издание Life.ru.

«Увлечение мотоциклами мы <…> считали опасным для нее, но никогда не могли ей в этом препятствовать, потому что, когда она этим увлеклась, это как будто выпустило ее на свободу, она стала намного счастливее», — поделился супруг Озолиной.

У Татьяны Озолиной были большие планы, которые она так и не успела осуществить. Супруг МотоТани отметил, что семье будет трудно без нее, однако он пообещал позаботиться о сыне.

Озолина погибла в Турции в ночь на 24 июля. Она каталась на мотоцикле и не справилась с управлением.

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