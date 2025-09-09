Музеи Петербурга закрыли после анонимных угроз

Эрмитаж и еще три музея эвакуировали в Петербурге из-за опасных предметов

Посетителей музея «Государственный Эрмитаж» эвакуировали из-за анонимных сообщений об опасных предметах. Об этом сообщили в Telegram-канале «Росгвардия. Северо-Западный округ» .

«Экипажи вневедомственной охраны оказывают содействие эвакуированным посетителям и сотрудникам четырех музеев», — отметили в заявлении.

Аналогичные сообщения от неизвестных получили Музей Фаберже, Всероссийский музей Пушкина на набережной Мойки и мемориальный музей-лицей.

Правоохранители проверили все залы и служебные помещения Главного музейного комплекса и Главного штаба, угроз не обнаружено, указали в Telegram-канале музея.

Сейчас все экспозиционные комплексы Эрмитажа работают в обычном режиме.

Посетителей, которые купили билеты для сегодняшнего посещения музейного комплекса, пригласили пройти экскурсию в любой другой день.

В апреле Эрмитаж временно закрывали для посещения из-за анонимного сообщения об угрозе безопасности.