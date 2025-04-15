Эрмитаж временно закрыли из-за анонимного сообщения об угрозе безопасности

Вход в Главный музейный комплекс Эрмитажа временно приостановили из-за поступившего сообщения об угрозе безопасности. Об этом сообщили в Telegram-канале музея.

«В Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности. Вход в здания временно закрыт, проводится проверка экспозиционных залов и служебных помещений», — заявили представители музея.

В пресс-службе Эрмитажа добавили, что посетители, которые приобрели билеты для сегодняшнего посещения музейного комплекса, смогут пройти в здание сегодня позже или в другой день.

Представители музея пообещали дополнительно сообщить о возобновлении работы в прежнем режиме.

Ранее посетителей и сотрудников МФЦ, расположенного на Можайском шоссе в Москве, эвакуировали из здания. До этого в оперативные службы города поступил звонок о якобы минировании центра.