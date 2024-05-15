Мусорный полигон загорелся в Новосибирске | 360°

Происшествия 15 мая 2024, 08:47 Мусорный полигон загорелся в Новосибирске В Новосибирске загорелся мусорный полигон рядом с Хилокским рынком IMAGO/Hindustan Times / Global Look Press

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В Новосибирске загорелась расположенная рядом с Хилокским рынком свалка. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Новосибирск».

Огонь охватил около двух тысяч квадратных метров. На месте работают сотрудники МЧС. Открытое пламя уже удалось локализовать. Спасатели борются с задымлением. На место привозят грунт, который засыпают на очаги возгорания, и проливают водой.

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Как уточнили авторы канала, на мусорный полигон прибыла дополнительная техника. Работают четыре бульдозера, два экскаватора, фронтальный погрузчик, пожарная машина полигона и две машины МЧС, поливочные машины и самосвалы. Угрозы распространения огня на жилые дома нет.

Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания на мусорном полигоне.

Пожар на теплоходе «Ломоносов» произошел недавно в Архангельске. Судно стояло на ремонте. Огонь распространился на площади в 900 квадратных метров. Возгорание потушили.