Мусорный полигон загорелся в Нижегородской области

МЧС: пожар на полигоне в Нижегородской области разгорелся на 8 тысяч «квадратов»

Мусор загорелся на полигоне твердых бытовых отходов рядом с населенным пунктом Скородум. Предварительная площадь пожара составила свыше восьми тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании на полигоне поступило вечером 15 сентября. Сотрудники полигона вызвали пожарных и до их прибытия начали тушить пламя самостоятельно. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС.

В правительстве Нижегородской области РБК сообщили, что на место ЧП выезжал глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров. Также для помощи пожарным создали волонтерский отряд.

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств возгорания на полигоне ТБО. Также будет дана оценка исполнению законодательства о пожарной безопасности.

Ранее мусорный полигон тушили в Новороссийске. Как рассказал мэр города Андрей Кравченко, для борьбы с пламенем привлекли 47 человек и 25 специальных машин.