Мусор до потолка. Московского «плюшкина» с трудом спасли из горевшей квартиры

В незаконно занятой и сильно захламленной квартире в Северном Тушине на северо-западе Москвы произошел пожар. Жилец отказывался эвакуироваться, сообщил источник 360.ru.

Из квартиры в многоэтажке на Планерной улице пошел дым. Жилец оказал физическое сопротивление людям, которые пытались ему помочь, и отказался пускать кого-либо за дверь. Соседи сообщили, что он вскрыл квартиру и незаконно жил там шесть месяцев.

Оказалось, комнаты сильно захламлены — мусор под потолок. Из-за вещей невозможно открыть межкомнатные двери. Только через час после того, как стало известно о пожаре, жильца удалось увезти.

Еще одна захламленная квартира горела в доме на улице Героев Панфиловцев. Вскрыв дверь, спасатели обнаружили одного погибшего.