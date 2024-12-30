Один человек погиб при пожаре в жилом доме на северо-западе Москвы

Источник 360.ru: при пожаре в жилом доме в Северном Тушине погиб человек

Утром 30 декабря в многоквартирном доме на северо-западе Москвы произошел пожар. Огонь охватил квартиру на восьмом этаже, сообщил источник 360.ru .

Сотрудники спасательных служб прибыли на вызов в район Северное Тушино. Возгорание случилось в девятиэтажном доме на улице Героев Панфиловцев. Металлическую дверь квартиры, откуда шел дым, пришлось вскрыть.

Пожар распространился на площади пять квадратных метров, ему присвоили первый ранг. Квартира оказалась сильно захламлена. Внутри спасатели обнаружили одного погибшего. Работы на месте продолжаются.