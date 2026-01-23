Мурена укусила россиянина в Таиланде

По его данным, мужчина живет и работает в Таиланде, и, как большинство местных, часто плавает в море. Но в начале января во время купания Матвея укусила мурена.

Мужчина почувствовал боль, но видимых травм не было и он не стал обращаться в больницу. Но его подруга все же уговорила Матвея обратиться к медикам.

В больнице в руке мужчины нашли часть зуба хищной рыбы.

«Врачи объяснили, что сама мурена не ядовитая, но на ее зубах может быть трупный яд, и в этом случае инфекция очень быстро распространится», — отметили в канале.

Россиянину поставили прививку от столбняка и оперативно удалили зуб мурены.

Ранее россиянам рассказали, как правильно вести себя с акулами на Мальдивах. Пловцам рекомендуют купаться только в ластах, а руки держать в кулаках, чтобы хищники не перепутали палец с мелкой рыбой.