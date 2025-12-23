Мурена напала на российского туриста в Египте, ему понадобилась госпитализация

Мурена напала на российского туриста, отдыхавшего на пляже отеля в Хургаде. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Мужчину спасли очевидцы, которые смогли выловить рыбу и вывезти ее в открытое море. Самому пострадавшему понадобилась госпитализация.

Профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилл Кузищин рассказал 360.ru, что обычно мурена редко пересекается с человеком, потому что ведет, как правило, ночной образ жизни и прячется под рифами, куда даже дайверы не заплывают.

«Большинство известных случаев нападения мурен на человека — это спровоцированные случаи, когда человек ныряет глубоко и злит ее — начинает, например, тыкать какой-нибудь палкой», — заявил преподаватель.

Чаще всего, по его словам, встретить такую рыбу можно в каменных или коралловых рифах, у пологих берегов она водится реже.

