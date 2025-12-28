«Может прожить только месяц». У искалеченной львицы, которую забрали блогеры, лейкемия

У искалеченной маленькой львицы, которую изъяли у московского блогера, обнаружили страшное заболевание. Об этом сообщили волонтеры из парка львов «Земля прайда», которые занимаются ее лечением.

«Помимо всех бед, свалившихся на малышку, пришли положительные результаты анализов на лейкемию. Это означает, что она больна этим опасным заболеванием», — написали в Telegram-канале парка.

Вирусная лейкемия кошек (ВЛК, FeLV) — это опасное заболевание, вызываемое ретровирусом. Этот вирус атакует иммунную систему, поражает костный мозг и может привести к раку (лимфома, лейкоз), анемии и различным вторичным инфекциям, часто смертельным.

Заражение происходит через слюну, кровь или выделения при тесном контакте — во время драк, вылизывания или использования общих лотков и мисок. Вирус также передается от матери к котятам.

ВЛК — хроническое заболевание с длительным инкубационным периодом. Прогноз для инфицированных кошек часто неблагоприятный.

«Львица может прожить один месяц, полгода, один год или даже 5-10 лет. Все зависит от сил организма и его реакции на вирус в определенные периоды жизни», — подчеркнули волонтеры.

Ранее маленькую львицу забрали в зоопарк у столичного блогера. Ветеринарный осмотр показал, что львица получила множество травм: переломы трех лап и повреждение позвоночника. Кроме того, у нее было выявлено истощение костей, вероятно, из-за плохого ухода и питания. Животное страдало от боли.

Владелец рассказал, что купил львенка по объявлению. Прокуратура Москвы начала проверку на предмет жестокого обращения с диким животным.