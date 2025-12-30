«Может привести к смерти». Всякая косметика опасна, даже детская?

Родители массово забили тревогу после случая с девятилетней девочкой, пострадавшей от детского самодельного набора духов: у ребенка началась страшная аллергическая реакция — произошел отек горла и носа. Врачи успели приехать и сделать ей укол, но ЧП жутко напугало взрослых. Может ли декоративная косметика быть такой опасной для детей, 360.ru рассказала аллерголог-иммунолог, инфекционист и педиатр Екатерина Кулова.

Кандидат медицинских наук отметила, что использование косметики всегда грозит негативными последствиями.

«Декоративная косметика может вызвать аллергическую реакцию, отек Квинке, анафилактический шок, может привести к смерти. Это не только у детей, у взрослых то же самое», — сказала она.

По словам врача, если рисковать и использовать косметические средства, то сначала нужно нанести немного продукта на бумагу, вдохнуть аромат и посмотреть на реакцию ребенка. Если все будет хорошо — проверить на руке. В случае отсутствия аллергии на средство неважно, с какой периодичностью его будут использовать.

«Естественно, не брызгать в лицо, в нос, в дыхательные пути, не давать вдыхать именно аромат, потому что может быть резкий спазм и отек», — сказала врач.

Она призвала покупать только сертифицированную косметику и ходить за ней в специализированные магазины, а не заказывать на маркетплейсах.