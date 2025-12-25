Ректор СПбГПМУ Иванов призвал не оставлять ребенка без внимания ни на секунду

Ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов рассказал родителям, как обезопасить детей в период новогодних каникул. Об этом сообщил телеканал « Санкт-Петербург ».

Эксперт напомнил, что зимние виды спорта и неосторожное обращение с пиротехникой могут привести к серьезным травмам.

«Ребенка ни на секунду нельзя оставлять без внимания. За эту секунду он может выбежать на лед, провалиться, съехать с опасной горки и серьезно пострадать», — отметил специалист.

Опасность также могут представлять аллергические реакции на обильное употребление мандаринов и шоколада. Кроме того, важно следить за режимом сна детей и не допускать ночного бодрствования.