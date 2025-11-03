«Может не долететь». Скалолаз из Новосибирска разбился на байке в Таиланде

Новосибирский скалолаз Аркадий Пурбуев попал в ДТП на мотобайке в Таиланде, где он отдыхал вместе с женой Ксенией. Об этом сестра Ксении Ирина рассказала изданию kp.ru .

По ее словам, Аркадий и Ксения прилетели в Таиланд 28 октября, через три дня, в пятницу, мужчина попал в аварию, в это время Ксения ехала впереди на другом байке и не сразу поняла, что произошло. Аркадия доставили в местную клинику.

«У него сломаны ребра, травмирована нога и, что самое страшное, повреждена аорта. Врачи сказали, что транспортировать его в Россию нельзя: он может просто не долететь», — рассказала Ирина.

Врачи назначили операцию на вторник, до этого времени Аркадия будут поддерживать медикаментозно, чтобы не допустить разрыва сосуда.

Однако стоимость оказалась для семьи неподъемной. В больнице выписали предварительный счет от 1,5 до двух миллионов бат. В страховой заявили, что ДТП — не страховой случай. Без подтверждения оплаты операции не будет, отметила Ирина.

