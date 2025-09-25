Водитель мотоцикла пострадал в ДТП с иномаркой в Самаре

В среду, 24 сентября, в Самаре на Московском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали автомобиль Opel и мотоцикл BMW. Об этом написал сайт volga.news со ссылкой на Управление МВД России по Самарской области.

Так, 51-летний водитель автомобиля Opel, двигаясь по Московскому шоссе в направлении проспекта Масленикова, нарушил правила дорожного движения, совершая перестроение и не уступив дорогу другому участнику движения — мотоциклисту BMW, управлявшему автомобилем 40-летний мужчина, который двигался в том же направлении.

Водитель мотоцикла был доставлен в больницу с травмами.