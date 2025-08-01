Четыре человека пострадали при массовом ДТП с автобусом в Подольске
В Подольске произошла авария с участием автобуса, трех автомобилей, мотоцикла и скутера. В результате пострадали четыре человека, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области.
«Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства массового ДТП», — рассказали в ведомстве.
Авария произошла примерно в 22:20 на проспекте Ленина. По предварительной информации, в салоне автобуса пассажиров не было. В результате столкновения четыре человека получили травмы.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Во вторник, 29 июля, массовая авария с участием четырех машин произошла в Ростовской области. Ее жертвами стали четыре человека.