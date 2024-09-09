Мотоциклист погиб в горах Крыма при падении со стометрового обрыва

Отправившийся на мотоцикле в горы Крыма любитель экстремального спорта погиб при падении с обрыва высотой в 100 метров. Как сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС, молодой человек сорвался на нижнем плато горы Чатыр-Даг, в районе вершины Беш-Куба.

В ведомстве подчеркнули, что мотоциклист отправился в горы в минувшее воскресенье, 8 сентября. В ходе поездки он не справился с управлением и упал с обрыва. В результате молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

Тело погибшего достали при помощи альпинистского снаряжения семь спасателей Симферопольского аварийно — спасательного отряда «Крым-Спас» и сотрудники части горного поисково — спасательного отряда республиканского главка МЧС.

В пресс-службе отметили, что в последнее время случаи поездки на мотоциклах в горы и по бездорожью стали популярными. Но при этом участники подобных экстремальных выездов не знакомы с местностью и особенностями рельефа, поэтому не могут правильно рассчитать свои силы и возможности техники.

В конце июля парапланерист разбился в горах Кабардино-Балкарии. Как сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС, тело погибшего нашли на высоте в 2700 метров. После эвакуации спасатели передали труп полиции.